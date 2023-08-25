Arslantepe Höyüğü’ne tanıtım ve karşılama merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı’nın güdümlü projesi çerçevesinde desteklenen Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşa çalışmaları devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı’nın güdümlü projesi çerçevesinde desteklenen Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşa çalışmaları devam ediyor.Malatya’da 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’da ilk şehir devletleri yapılarının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde yapılacak karşılama merkeziyle artırılmış sanal gerçeklik ve sanal müzenin yer alacağı modern bir karşılama merkezi yapılıyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Latif Okyay ile birlikte inşa çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Malatya ve bölge için çok önemli olduğunu söyledi.Yoğunlu, karşılama merkezinin karma inşaat tekniğiyle yapıldığını belirterek, merkezde Arslantepe Höyüğü’nün kronolojik tarihini anlatan simülasyon odasının yanı sıra, çeşitli aktivitelerin de yer alacağını ifade etti.Merkezin Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin dinlenme, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydeden Yoğunlu, “Arslantepe Höyüğü’nün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak ve alana gelen ziyaretçilere verilen hizmetin kalitesini arttırmak için, büyükşehir belediyemizle birlikte günümüz modern gezi alanlarında ve müzelerde kullanılan tanıtım teknolojilerinden yararlanarak çok fonksiyonlu bir tanıtım ve karşılama merkezi yapıyoruz. İçinde kafeterya, çok amaçlı salon, simülasyon merkezi olacak. Gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevler dışında höyük alanının kronolojik tarihini anlatan bir simülasyon odamızda bulunuyor. Burada hem geçmiş toplumların yaşantısı canlandırılacak hem de höyüğün kronolojik tarihi anlatılacak” ifadelerini kullandı.Yoğunlu, projeye desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile projeyi birlikte yürüttükleri Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Latif Okyay ise Höyüğün Dünya Mirası Listesi’ne alındıktan sonra ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi.Projeye desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya teşekkür eden Okyay, şunları kaydetti “Bu gün genel sekreterimizle projemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Projemizin inşası devam ediyor. Tamamlandığında yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz için önemli bir merkez olacak. Projemiz ziyaretçi sayının artmasına da katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.