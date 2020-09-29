Arıcak'taki orman yangını söndürüldü  

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldüğü bildirildi.

Yangın, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nün yukarı kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Daha çok örtü altı yangını şekilde devam eden orman yangını nedeniyle bölgeye kaymakamlık, belediyeye ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Bir taraftan yangının yayılmaması için traktörle müdahale edilirken, diğer taraftan da ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için kazma ve küreklerle çalışma yaptı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık 50 dekarlık alanın zarar gördüğü, çoğunluğunun örtü altı yangını olduğu aktarıldı.