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Arıcak'ta kar kalınlığı bir metreyi geçti

GÜNCEL

Arıcak'ta kar kalınlığı bir metreyi geçti

Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bir metreyi geçti.

Elazığ'da kar yağışı iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Elazığ merkeze 113 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köy yollarında karla mücadelesi sürüyor.