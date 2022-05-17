Arıcakta İYİ Parti vatandaşlarla buluştu

İlçe gezilerine Ramazan Bayramı sonrasında da devam eden İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler Arıcaklı esnafların sorunlarını dinleyip temaslarda bulundu.

Arıcak ilçe başkanı Müslüm Karan, Erimli, Bükardi ve Üçocak belde başkanları ve yönetimiyle biraraya gelen Gürgözeler beldelerin ve köylerin sorunlarını dinleyip vatandaşlarla birlikteydi. İlçe gezisinin sonunda açıklamalarda bulunan Gürgözeler; ‘’Biz ayakkabı eskitmeye talibiz dedik. Güzide şehrimizin her karış toprağını gezeceğiz, sıkılmadık el bırakmayacağız. Herkesle kucaklaşıp insanlarımızın sorunları, sıkıntıları noktasında onların yanında olacağız. Arıcak ilçemizde de yaptığımız gezide halkımızla esnaflarımızla bir aradaydık. Gördük ki; bu ilçemizde diğer ilçelerimiz gibi sorunlar yumağının ortasında kalmıştır. İlçe halkımız sahipsizlik, hayat pahalılığının ilçelerinde yaşattığı mağduriyet, sorunlarına muhatap bulamama, genç nüfusumuzun yaşadığı işsizlik, hayvancılığın ve İYİ tarımın yapılamaması gibi bir takım problemlerle mücadele ediyor. İnsanımız artık ilçelerinden Elazığ’a gelmenin ceplerini yaktığını önceden şehir merkezine daha kolay gelip gidiyorlarken artan zamlar ve pahalılığın bu gidiş gelişi asgariye indirdiklerini belirtiyorlar. Gezdiğimiz kıraathanelerde genç işsizlerimiz umutsuzlar, önlerini göremedikleri gibi işe alımlarda torpil ve adam kayırmacılıktan bıktıklarını anlattılar. Arıcaklı çiftçimiz ise ne yazık ki, tarım yapamıyor, gübre fiyatları ve traktörünü sürmek için artık lüks gelen mazotun artışından tutunda verimli ovalarının sulama sorununa kadar birçok sıkıntıyla uğraşıyorlar. Yetkililere sorunlarını anlatmak için gittiklerinde ise, ne yazık ki sorunlarının çözümü noktasında muhatap bulamadıklarından şikayetçiler. Ekonomik istikrarsızlık devamlı artan fiyatlar ve belirsizlik Arıcaklı esnafımızı bitirme noktasına getirmiş.

Arıcakta halkımızın İYİ Partiye olan ilgisi ve teveccühü ise oldukça fazla. Ben İlçe ve belde başkanlarımıza Arıcak İYİ Parti ilçe yönetimimize gösterdikleri gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. İnşallah seçim sonrasında Arıcak gibi diğer ilçelerimizde ve ülkemizde İYİ partimizin başarısını hep birlikte kutlayacağız. Ve yapılan tüm haksızlıkların, ekonomik sıkıntıların ve halkımızın yaşadığı sorunların biz İYİ’ler olarak çözümünü bulacağız. Şeffaf adil ve liyakatın esas alındığı yönetim şeklini hep birlikte inşaa edeceğiz. İYİ Partimiz Tüm yönetim kadrolarımızla birlikte çalışmaktadır” dedi.