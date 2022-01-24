Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı etkili oluyor.

Haberin Videosu : Arıcak kara teslim oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kara teslim oldu. Kar ve tipi nedeniyle karayolu ulaşımının da kapalı olduğu ilçede evler kara gömüldü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar ve tipi nedeniyle Elazığ-Arıcak yolunun 15-30. kilometreleri arası ve tüm köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yoğunbilek köyünde evler adeta kara gömülürken, soğuklardan dolayı çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışından dolayı 10'u Arıcak ilçesine bağlı olmak üzere kent genelinde toplamda 531 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.