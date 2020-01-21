Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 21-01-2020 10:43

Arıcak Devlet Hastanesine kavuştu

İlçede 2017 tarihinde yapımına başlanan 10 yataklı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi tamamlandı.

Arıcak Devlet Hastanesine kavuştu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı devlet hastanesinin hasta kabulüne başladığı bildirildi.  Tamamlanan hastane ilk etapta dahiliye, çocuk, diş ve acil sağlık hizmetleri alanında dün itibariyle hizmet vermeye başladı.  İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat,Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Yavuz Oruç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Ramazan Gürgöze ve STK temsilcileri  hastaneye gezdi. İl Müdürü Polat, ayrıca hasta muayenesi yaptı.

Resmi açılışının ilerleyen zamanda yapılacağını aktaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat:"Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm programı ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit yararlandırılması kapsamında 2017 yılında yapımına başlanan 10 yataklı Arıcak İlçe Devlet Hastanemizde mutlu sona ulaşmış bulunmaktayız. Burada ilçe halkıyla birlikte ilk hasta kabulünde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk etapta hastanemizde dahiliye, çocuk, diş ve acil sağlık hizmetleri alanında yöre halkına hizmet verilecektir. Bu hizmetlerimiz yanında yine hastanemizde laboratuvar ve röntgen tetkikleri hizmeti de verilecek”dedi.

ETİKETLER: arıcak haberleri arıcak arıcak haber arıcak devlet hastanesi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Denizlispor 22 18
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA