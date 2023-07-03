Arguvan’da bahçe yangını

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.Arguvan İlçesine bağlı Güveçli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.D.’ye ait 5 dönümlük bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.