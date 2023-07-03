Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Arguvan İlçesine bağlı Güveçli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.D.’ye ait 5 dönümlük bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
asayis
Giriş Tarihi : 03-07-2023 11:07 Güncelleme : 03-07-2023 11:07
Arguvan’da bahçe yangını
Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
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