Arguvan’da anız yangını

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.



Olay, akşam saatlerinde Akören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K.’ya ait bahçelik alanda henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, iş makinelerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 dönümlük bir alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.