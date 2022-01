‘Ardıç Katranı’ Şiir Kitabı çıktı

Eğitimci-Yazar Nazlı Orta’nın kaleme aldığı Ardıç Katranı adlı şiir kitabı çıktı.

Kitabın yazarı Nazlı Orta 1988’de Elazığ’da doğdu.Üniversite sürecini Diyarbakır’da tamamlayan ve yedi yılını bu şehirde geçiren yazar birçok alanda aktif olarak ilerledi. Şu anda yazarlığının yanı sıra, Elazığ’da özel bir kurumda öğretmenlik yapmaya da devam etmekte. En büyük hayallerimden biriydi dediği yazarlık serüvenine başlamadan önce fotoğrafçılık, profesyonel koçluk, kuantum ve hipnoz eğitmenliği, kimya öğretmenliği gibi alanlarda kendini yetiştiren yazar; Uçurumun Işığı adlı şiir kitabının ardından Ardıç Katranı adlı eseriyle de bu camiada yerini pekiştirmeye niyetli gibi. Şu an roman hazırlığında olan yazar yeni şiir kitabı, Ardıç Katranı’yla ilgili şunları söyledi: “Şiir toplumsal olarak çok rağbet gören bir tür olmamasına karşın bendeki yeri apayrı olduğundan ilk gözbebeklerim şiir türünde olsun istedim. Ve nitekim oldu da. Kelimelerin sihirli bir etkisi olduğuna hep inanmışımdır. Ahenkle bir araya geldiğinde şiirleşen yazılar, sözcüklerin evrenle uyumlu bir şekilde salınımı, dans edişi gibi gelir bana. Bu yüzdendir ki yazdıktan sonra elime alıp okuduğum an, yaşadığım mutluluk bambaşka bir boyutta olur. Adımı kitabın üstünde görmek heyecan verse de, dizeler benden çıktıktan sonra ben yazmışım gibi gelmez bana çoğunlukla. Klasik ilham perilerinden bahsetmeyeceğim tabii ki:) fakat bazı şiirlerimden aldığım dönütlerde biliyorum ki benlik bir şey yok artık. Birileri almış, o dizeleri sahiplenmiş, hissetmiş ki bir yazarı besleyen duygu da budur bence. Ben bile her okuyuşumda farklı tat alıyorsam yazdıklarımdan, ilham perisinden fazlasıdır bu diye düşünüp, kelimeleri benim yüreğimden ve de kalemimden döken, enerjisel ve de ruhsal aforizmalarla, bu tılsımı etkinleştirmekten başka bir şey değildir benim yaptığım. O da bana ait olan şiirler yerine benim vesile olmamı isteyen bir kolektif bilinç gibi gelir bana. Ve bunun bilinciyle ikinci eserimi görmek, buna vesile olmak ve de sanırım benim de sihrim bu diyebilmek müthiş bir duygu. Tüm okurlarımın kalp ritmine dokunabilmeyi, o titreşimi dönüt olarak alabilmeyi temenni ederek bu eserin büyümesini keyifle izleyeceğim.” Bizlerde Yazara başarılarının devamını dileyerekten şiir severler için esere ulaşabilecekleri kitapçılar ise görselde bulunmaktadır.