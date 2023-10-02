Arapgir’in Pestil Kavurmasına coğrafi işaret

Arapgir Pestil Kavurması coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Arapgir Pestil Kavurması coğrafi işaret tescil belgesi aldı.Malatya’nın yöresel lezzetlerinden ” Arapgir Pestil Kavurması “coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.Arapgir mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan “ Arapgir Pestil Kavurması için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı. Arapgir’in Coğrafi İşaretli ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Arapgir’in Mor Reyhanı, Köhnü Üzümü, Tandır Kebabı, Arapgir Dolaması, Arapgir Akıtma Bıciği, Arapgir Pohmutu, Arapgir Kakuk’u, Arapgir Deli Kız Baklavası’nın ardından “ Arapgir Pestil Kavurması da Türk Patent ve Marka Kurumu’nun onayıyla tescillendi.