Arap Baba türbesinin çöken istinat duvarı onarılacak  

Elazığ’da yoğun yağış sonrası çöken Arap Baba türbesinin istinat duvarının, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü idaresinde olan ve Elazığ Harput Mahallesi’nde bulunan Arap Baba türbesinin istinat duvarında olumsuz hava koşulları sebebiyle çökme meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “Türbe bahçesinde bulunan duvarın çökmesinden Arap Baba mescidi ve alt katında bulunan Selçuklu dönemine ait türbede herhangi bir yıkım ya da olumsuzluk yaşanmamıştır. Döneminde kayalıklar üzerine inşa edilen türbe ve mescit bahçesi istinat duvarı ve peyzajı hava koşullarının el verdiği ilk süreçte Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce onarılacaktır” denildi.