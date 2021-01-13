Asayiş
Giriş Tarihi : 13-01-2021 10:47   Güncelleme : 13-01-2021 10:47

Aranan 159 şahıs yakalandı 40'ı tutuklandı  

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 106'sı aranan 159 şüpheli yakalandı, 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Aranan 159 şahıs yakalandı 40'ı tutuklandı  

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda 106’sı aranan, 53’ü de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 159 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 40’ı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet fişek,2'si av 1'i pompalı olmak üzere toplam 3 adet tüfek, 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet televizyon ve 1 adet laptop ele geçirildi. Öteyandan polis kayıp olarak aranan 6 şahsı da bularak yakınlarına teslim etti.

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