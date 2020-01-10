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Tunceli
Giriş Tarihi : 10-01-2020 15:10

Arama çalışmaları 5'inci gününde

Kayıp üniversiteli kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmaları 5'inci gününde

Tunceli’de 5 gündür kendisinden haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Tunceli’de 6 Ocak'tan itibaren haber alınamayan 22 yaşındaki Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi üniversiteli Gülistan Doku'nun bulunması için Valilik koordinesinde başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde devam eden  arama çalışmalarına Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği,AFAD, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi katılıyor. 

 Bugünde devam eden arama çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tim Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla çalışma yürütüyor. Polis, jandarma, AFAD, JAK ise bölgede hem su altında hem yüzeydeki çalışmalara katılıyor.100'den fazla ekibin yer aldığı arama çalışmaları aralıksız sürerken, güvenlik güçlerinin de her türlü bilgiyi değerlendirdiği öğrenildi.

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