Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk açıklamalarda bulundu.

Suat Öztürk; “Kalkınma ajansından çok büyük destekler alıyoruz. İyi projeler yapan ekibimiz var ekibimiz güçlü.5 Bölgenin ikinci etabını Sanayi Bakanlığında kaynak sıkıntı olması nedeniyle Kalkınma Ajansına proje yaptık verdik.12 Milyonluk proje yüzde 20 öz kaynaklardan 10 milyon da hibe olarak çıktı. Altyapıyı biz yapacağız. Bakanlıktan para almayacağız.

“TEKSTİLKENT’İN TEMELİNİ ATIYORUZ”

Tekstil Kent Projesi altında 500 dönümlük yerin işlemleri bitmek üzere tahminen aralık ayında kazmayı vuracağız. Hedefimiz önümüzdeki yılın 8 ayında bitirmek.

Bu alanda yeni yatırımcılara tahsisler de yaptık. Yine tekstil kentadı altında bir proje daha verdik.20 Milyonluk bir proje orada da 14 işyeri kuracağız. Buradaki amacımız 2500-3000 kişiye istihdam sağlayacak bir proje bu. İşyerlerini çok modern bir şekilde yapacağız. Konfeksiyon ve tekstille uğraşan firmalara kiralayacağız. Projeye Özel İdare yüzde 30 ortak yüzde 70 bizim. Kalkınma Ajansıyla birlikte projeyi önümüzdeki yılsonuna kadar bitireceğiz”.

“HİÇBİR YATIRIMIZ DURMADI”

Başkan Öztürk; “Deprem ve pandemi sürecinde devam eden hiçbir yatırımız durmadı. Hiç bir firmamız yatırımlarını durdurmadı. Ciddi istihdam sağlayacak firmalarımız var. Mesela SAKA firması ciddi bir yatırım yapıyor. Kısmı olarak üretime geçti. Bu firmamızda 400 kişi çalışıyor şuanda. Bu firmamıza 120 dönümlük arazi verdik. Gala tekstil firması var şuanda onlarda üretime başlıyor. Taç yünü fabrikası hızla devam ediyor. Birçok firmamız çalışmalarına hızla devam ediyor”dedi.