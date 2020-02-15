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Giriş Tarihi : 15-02-2020 12:47

Araçların lastiklerini çaldılar

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meclis üyesine ait 2 aracın 7 lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.  

Araçların lastiklerini çaldılar

Olay, ilçeye bağlı İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye meclis üyesi Hasan Aydın'a ait araçlardan birinin 4, diğerinin 3 lastiği gece yarısı çalındı. Sabah araçlarının lastiklerinin çalındığını fark eden Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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