Araçlar yan yana park edilince gerçek ortaya çıktı

Malatya’da iki ayrı motosiklette aynı plakayı kullanan sürücüye 20 bin 302 TL para cezası uygulandı.

Malatya’da iki ayrı motosiklette aynı plakayı kullanan sürücüye 20 bin 302 TL para cezası uygulandı.Kent merkezi Atatürk Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri yol kenarında park halinde olan ve plakaları aynı olduğu belirlenen 2 motosiklette inceleme yaptı.Yapılan incelemelerde harf ve rakam grupları aynı olduğu belirlenen araçlardan birinin plakasının farklı olduğu belirlenirken, sürücüye (Resmi Belgede Sahtecilik- Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak) maddelerinin ihlali nedeniyle 20 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.