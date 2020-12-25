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Giriş Tarihi : 25-12-2020 10:55   Güncelleme : 25-12-2020 10:55

Aracına uyuşturucu zulalayan şüpheli yakalandı  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aracına uyuşturucu madde saklayan şüpheli yakalandı.  

Aracına uyuşturucu zulalayan şüpheli yakalandı  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri,  uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli Y.D'nin (30), Sivrice ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı araç belirlenerek ilçe girişinde operasyon yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada aracın gizli bölmesinde kasa diye tabir edilen yerde zulalanmış 315  gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

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