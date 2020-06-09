Araca giren arı kazaya neden oldu

Hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (53) idaresindeki seyir halinde olan 41 R 5656 plakalı hafif ticari araç içerisine arının girmesi sonucunda panikleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yara almayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, dereye yuvarlanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.