Araca çarpan vinç alev aldı: 5 yaralı

Bingöl-Diyarbakır Karayolu’nda vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpmanın ardından vinç alev topuna döndü.

Bingöl-Diyarbakır Karayolu’nda vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpmanın ardından vinç alev topuna döndü.Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Diyarbakır Karayolu Makber mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen vinç ile hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kaza nedeniyle vinçte çıkan yangına Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.