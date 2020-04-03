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Giriş Tarihi : 03-04-2020 10:00

Araç muayeneleri 3 ay ertelendi  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 ay ek süre tanıdı.  

Araç muayeneleri 3 ay ertelendi  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle motorlu taşıt sahipleri ve aracının muayene süresi gelenler için değişikliğe gitti. Değişiklikte 'korona virüs' pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için 3 aylık ek süre tanınırken, süre sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca bu sürenin gerektiği takdirde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabileceği de bildirildi.

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