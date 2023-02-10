Araba almak için gittiği Hatay’da babasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybetti   

Almanya’dan izne gelen genç, babasıyla birlikte araba almak için gittiği Hatay’da konakladığı otelin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Almanya’dan babasının yaşadığı Antalya’nın Manavgat ilçesine izne gelen Fatih Kemal Ayık (24), babası Ahmet Ayık (62) ile birlikte Hatay'a araba almak için gitti. Yorulan baba oğul konaklamak için otele gitti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde otel çöktü. Enkaz altında kalan baba oğul hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Elazığ’a getirildi. Tevfikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından baba oğul, gözyaşları arasında Asri Mezarlığı’na defnedildi.