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Giriş Tarihi : 25-12-2019 22:22

‘Anneler Buluşuyor’ etkinliği  

Elazığ’da öğretmen ve velilere yönelik "Anneler  Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.  

‘Anneler Buluşuyor’ etkinliği  

Elazığ Valiliği koordinasyonunda  Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından  öğretmen ve velilere yönelik ‘Anneler Buluşuyor’ etkinliği yapıldı. Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tiyatro topluluğu gösterisini sahneledi. Daha sonra Gençlik  ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle ilgili  sinevizyon destekli bilgi verildi. Ardından Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, katılımcılara "çocuklarda ruhsal ve davranış bozuklukları ailelerin önemi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Faydalı bir etkinlik düzenlediklerini belirten RAM Müdürü Bekir Erol, “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında lisede okuyan öğrencilerimizin annelerine  yönelik bir etkinlik organize ettik. Amacımız, gençlerimizin sağlıklı yaşamla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak, belirli risklerden korunması konusunda özellikle annelerimizi bilinçlenmek, farkındalık düzeyini arttırmaktı. Hem tiyatro hem de söyleşi tarzında  bir içeriğin olduğu bir etkinlik düzenledik. İnşallah, ikinci dönemde bunu yerel ve eğitim bölgeleri düzeyinde yaygınlaştırmaya çalışacağız"dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, FÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Atmaca, kurum ve kuruluş müdürleri,çok sayıda öğretmen ile veli katıldı.

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