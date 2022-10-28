‘Anket sonuçları birilerinin hoşuna gitmediği için mi kaldırıldı’

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, bir haber sitesinin “Sizce ETSO Başkanı kim olmalı?” Anketini başlattıktan sonra kaldırmasına sert tepki göstererek, “Anket yapıyorsanız kaldırmayacaksınız. Anketi kaldırıyorsanız neden kaldırdığınızla ilgili mantıklı bir açıklama yaparak kamuoyundan özür dilemelisiniz” dedi.

“SEÇİMLERE GÖLGE Mİ DÜŞÜRÜLMEK Mİ İSTENİYOR”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, “27 Ekim Perşembe günü ilimizin yerel bir haber sitesi “Sizce ETSO Başkanı kim olmalı?” anketi başlattı. Ankete iş adamlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Anket 3-4 saat geçtikten sonra kaldırıldı. Anket neden kaldırıldığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Biz, haber sitesinin anketi kaldırılması ilgili açıklama yapmasını isterdik. Ben ve ekibim her zaman basının tarafsızlığına güvenimiz tamdır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sayılı günler kala, ilimiz için çok önemli olan ETSO seçimlerinin huzurlu ve güvenilir bir şekilde geçmesini istiyoruz. Biz her zaman doğru ve tarafsızlığından yanayız. ETSO seçimlerine kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz”

“ANKET SONUÇLARI BİRİLERİNİ RAHATSIZ MI ETTİ”

Kendileri için anket sonuçlarının kesinlikle önemli olmadığını ifade eden Selçuk Tüfenkçi, “Bizim için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin oyları önemlidir. 3-4 saat süren anket sonuçlarında ben ve ekibim 1. sırada yer alırken anket bir anda kaldırılması ilimizdeki kamuoyu tarafından tepki çekerek anket sonuçları birilerini rahatsız etti diye mi kaldırıldı düşüncesine neden oldu. Anketi düzenleyen haber sitesi açıklamasında, Sonuçlar güvenilir olmadığı için anketi kaldırdık ya da bir kişinin birden fazla oy kullandığı için bu kararı aldık açıklamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. O zaman haber sitesi şimdiye kadar yaptığı anketler gerçekleri yansıtmıyor demektir. İlimiz için çok önemli olan bir seçim öncesi anket yapıyorsanız mutlaka anketin altyapısını kontrol etmeniz gerekmektedir.”

“BİZ ANKETLERE DEĞİL ÜYELERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, “12 Kasım’da gerçekleşecek ETSO seçimlerinde anketlere değil üyelerimize güveniyoruz. Bizim kesinlikle anketlerle işimiz olmaz. Ben ve ekibim, ilimizin ticaretinin önündeki sorunları çözmek için yola çıktık. Allah’ın izni ve üyelerimizin desteği ile seçimi kazanıp üyelerimize hizmet için gece gündüz çalışacağız” dedi.



