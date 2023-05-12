‘Ankara’ya güçlü bir şekilde gidelim’

Son sürat seçim çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Açık, merkez beldeleri ve şehir merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.

Sabahın erken saatleri ile birlikte Sanayi Sitesini ziyaret eden Prof. Dr. Açık, kısıtlı alanlarda emek veren esnafla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık’ın büyük bir ilgi ile karşılayan Sanayi Sitesi esnafı, “Sizin bu Elazığ’a yaptıklarınızı kimse unutmaz. Herkes kendi faydasına tercih yapıyorsa biz de faydamıza tercih yapacağız. Elazığ hakkınızı verecek” dediler.

Esnafın yeni sanayi sitesi taleplerinin seçimlerden sonra karşılık bulması için elinden geleni yapacağını ifade eden Prof. Dr. Açık, temaslarını Namık Çiftçi Caddesi ve Elazığ Caddesi ile devam ettirdi.



“ELAZIĞ’IN ABLASINI REKOR OYLA MECLİSE GÖNDERECEĞİZ”

Ziyaretler sırasında vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve coşku ile karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık, kadınlar tarafından bir abla, bir kardeş gibi karşılanırken, yaşlı amcalar da bir baba şefkati ile karşılayıp, dualarıyla sardılar.



Dükkanlarına astıkları afişleri boyunlarına sararak Prof. Dr. Açık’ı karşılayan esnaflar, “Biz de sıkıntı yok. Buralar sizin. Rahat olun. Sizi mecliste göreceğiz. Gönlümüz sizden yana, rekor kırmak istiyoruz” dediler.



MOLLAKENDİ VE AKÇAKİRAZ BELDELERİNİ DE ZİYARET ETTİ

Şehir merkezindeki temaslarını tamamlayan Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, Mollakendi ve Akçakiraz beldelerinde temaslarda bulundu.



“ANKARA’YA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GİDELİM”

Ziyaretleri sırasında belde halkı tarafından heyecanla ve sevgi ile karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık, seçime sayılı saatler kaldığını anımsatarak, “Bağımsız aday olmak zor. Seçimlerden güçlü çıkarak, Ankara’ya gidip, şehrimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Şehrimizin her noktasında farklı sıkıntılar var. Biz el ele verip, güç birliği yaparak, sorunlara çözüm bulacağız. Seçim günü beni destekleyen hemşehrilerimin sandıklara sahip çıkmasın istiyorum” dedi.