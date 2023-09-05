Anayolun kenarındaki kanepeli durağı görenler şaşırıyor

Elazığ’da hayırsever bir şahıs, otobüs bekleyen vatandaşların yorulmaması ve sıcaktan korunması için anayolun kenarına kanepeli durak yaptı. Durağı gören vatandaşlar bir yandan şaşırırken bir yandan da yapan kişiye teşekkür ediyor.

Elazığ’da hayırsever bir şahıs, otobüs bekleyen vatandaşların yorulmaması ve sıcaktan korunması için anayolun kenarına kanepeli durak yaptı. Durağı gören vatandaşlar bir yandan şaşırırken bir yandan da yapan kişiye teşekkür ediyor.Elazığ- Diyarbakır karayolu Sivrice mevkiinde sıcakta otobüs bekleyen vatandaşların zor durumda kalmasını istemeyen bir vatandaş, kendince bir durak yaptı. İlk olarak anayolun kenarında bir kanepe koyan hayırsever şahıs, ardından üzerini de kendi imkanları ile kapattı. Karayolunun kenarında kanepeli durağı gören vatandaşlar bir yandan şaşırırken bir yandan da yapan kişiye teşekkür ediyor.