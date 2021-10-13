Anavatan Partisi Elazığ il başkanı Saraç oldu

Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığına Mustafa Saraç atandı.

Mustafa Saraç, mazbatasını Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Halil Aslan’dan alarak görevine başladı.

Mazbatasını alarak görevine başlayan genç siyasetçi Mustafa Saraç, kendisini göreve layık gören Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’ye ve Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Halil Aslan’a teşekkür etti.

“PARTİMİZİ ELAZIĞ’DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanı Mustafa Saraç, kendileri için mevki ve makamın önemli olmadığını vurgulayarak her zaman partilerinin bir neferi olduklarını söyledi.

İl Başkanı Saraç; “Bizleri bu göreve layık gören Anavatan Partisi Genel Başkanımız İbrahim Çelebi’ye ve Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanımız Halil Aslan’a çok teşekkür ederim. Allah’ın izniyle kendilerini mahcup etmeyeceğiz. En kısa sürede teşkilatlanmamızı yapıp çalışmalarımıza başlayacağız. Partimizi Elazığ’da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Vatandaşlarımızla sürekli iç içe olacağız ve sorunları gür bir şekilde dile getireceğiz” dedi.