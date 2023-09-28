Anaokul öğrencilerine itfaiye birimi tanıtıldı

Bingöl’de 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiye birimi tanıtıldı.

Bingöl’de 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiye birimi tanıtıldı.Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasında, Bingöl’de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, anaokulu öğrencilerine itfaiye birimini tanıtıldı. Merkez Simani Mahallesi’ndeki bir anaokuluna giden itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken itfaiye ekipleri, etkinliği tamamladı.Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürü Faik Artan, ’’Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 24-48 saat vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat görev başında olan bir ekiple çalışmaktayız. 7 itfaiye aracı ve 58 personel ile yangınlara müdahale ediyor, araç kazalarına yetişiyor ve deprem, sel, çığ gibi tabi afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyoruz” dedi.