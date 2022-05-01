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  • Ambulans ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 
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Giriş Tarihi : 01-05-2022 01:33

Ambulans ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 

Kazada çocuklarda yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 

Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.  

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi Cimento Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki  62 AAB 965 plakalı ambulans ile A.Y. yönetimindeki 23 FC 738 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada,  ambulans içerisindeki 2 çocuk ve hemşire olmak üzere 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

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