Ambulans helikopter mezradaki hastanın imdadına yetişti

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki vatandaş, ambulans helikopter ile mezradan alınarak kısa sürede hastaneye sevk edildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki vatandaş, ambulans helikopter ile mezradan alınarak kısa sürede hastaneye sevk edildi.Alınan bilgilere göre, Yolçatı köyü Kaynaklı Mezrası’nda ikamet eden 28 yaşındaki Emre Ekelik’in ailesi bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle 112 ekiplerine haber verdi. Mezra yolunun çetin olmasından dolayı bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Sağlık ekiplerince mezradan ambulans helikopterle alınan hasta, Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Hastanın ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.