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Giriş Tarihi : 19-06-2023 16:25   Güncelleme : 19-06-2023 16:28

Ambulans aydınlatma direğine çaptı   

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, aydınlatma direğine çarptı.  

Ambulans aydınlatma direğine çaptı   

Kaza, merkez Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi’nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneye ait ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çaptı. Ambulansın  boş olduğu öğrenilirken kazada yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, ambulans çekici ile kaldırılarak götürüldü. 

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