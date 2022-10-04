Amatör Spor Haftası kortej yürüyüşüyle başladı   

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlediği 'Amatör Spor Haftası' Elazığ’da başladı. Bu yıl 3-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek haftanın açılışı, Öğretmen Evi önünden Valilik Meydanına düzenlenen yürüyüş ile gerçekleşti. Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür ve Yönetimi, STK temsilcileri, spor taban birlikleri, sporcular, aileleri ve antrenörler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir değerlendirme yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Amatör spor haftasını bu yıl saha da ve aktif bir şekilde kutlamak için yaptığımız programı sadeleştirdik. İki gün önce haberini aldığımız hemşerimiz Astsubay Yusuf Ataş kardeşimizin şehadeti dolayısıyla programlarımızı kısıtlayıp ses ve gürültüden uzak bir programla burada toplandık. Aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Tabi bildiğiniz gibi ilimizde ve ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan spor yatırımları ve spora verilen önemle birlikte olimpiyatlarda yakalamış olduğumuz bu başarılardan sonra sizlerin çok büyük hedefleri olmalı çünkü hem tesisleşme hem de uzman kadro açısından çok iyi yere geldik. Mayıs ayı içerisinde bakanlığımızda lanse edilen yatırım programıyla ve son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla, Türkiye Finalleri, Bölge ve Grup müsabakaları ile Spor Şehri Elazığ sloganıyla ciddi bir ivme yakaladık. 9 bini aşkın spor severi şehrimizde ağırladık. Amatör spor, sporun adeta kalbidir ve daima yaşatılması gerekir, amatörden profesyonele kadar uzanan süreçte gerek tesisler gerekse uzman kadrolarımızla var gücümüzle gençliğe yatırım konusunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız tarafından finanse edilen ve şehrimizin en büyük spor yatırımı da bu çalışmalarımızın en büyük kazanımıdır. 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, şehrimizin en büyük spor yatırımı olan Elazığ Stadyumu’nda inşallah bir çok branşı içerisinde barındıracak ve amatör spora ciddi katkılar sağlayacaktır. Yine tesisleşme yolunda bir çok tesis ve saha da yenileme, bakım-onarım çalışmaları başlattık ve bitirdik. İnşallah bu spor yatırımıyla da bir çok kazanımı şehrimiz adına elde edeceğiz ve amatör sporun hizmetine sunacağız. Amatör Spor Haftamız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.