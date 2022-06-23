Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

8 kırmızı kartın çıktığı maç tamamlanamadı.

Elazığ 2. Amatör Küme'de oynanan Elazığ 2023 Spor - Mornikspor maçında tekme ve tokatlı kavga çıktı. 8 kırmızı kartın çıktığı müsabaka tamamlanamadı.

Elazığ 2. Amatör Küme'nin 7. haftasında Elazığ 2023 Spor ile Mornikspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maç, Elazığ 2023 Spor’un 4-2’lik üstünlüğüyle devam ederken, 90+2. dakikada saha içi bir anda karıştı. Tekme tokatların havada uçuştuğu ve toplam 8 kırmızı kartın çıktığı mücadele tamamlanamadı. Araya emniyet güçlerinin girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maçın skoruna ilişkin son kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.