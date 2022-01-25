Amatör maçlara ikinci kez erteleme  

Şehir genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışından dolayı oynanması gereken amatör maçlar ikinci kez ertelendi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi 10. hafta, U18 Ligi 1. hafta ve U14 Ligi 2. hafta maçları şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci kez ertelendi. Konuya ilişkin olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; “İlimizde etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı nedeniyle 29-30 Ocak 2022 tarihleri arasında oynanması gereken futbol müsabakaları ertelenmiştir” denildi.