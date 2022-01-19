Amatör liglere kar engeli 

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonu oynanması planlanan 1. Amatör Küme, U18 ve U14 Ligleri ertelendi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi 10. hafta, U18 Ligi 1. hafta ve U14 Ligi 2. hafta maçları şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Konuya ilişkin olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında oynanacak olan futbol müsabakaları ertelenmiştir” denildi.