Altın yükselişe geçecek!

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, Altına yatırım yapacak vatandaşların günü birlik düşünmemeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Çakmakçı; “Altın uzun vadeli yatırım aracıdır. Bu süre 6 ay, 1 yıldır. Eylül ayındayız geçen yıl eylül aynı baz alırsak altın yaklaşık yüzde 85-90 prim yaptı. Bunun en büyük sebebi malum korona virüs, virüs tek Türkiye’yi değil tüm Dünya’yı etkiledi. Bunun akabinde ülkeler arasındaki krizler; örnek verecek olursak Amerika ve Çin gerilimi, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin yaşadığı sıkıntılar, ülkeler arasındaki gerilimler, ülkelerin merkez bankalarının almış olduğu faiz kararları, işsizliğin yükselmesi etkendir. Altın bu gibi durumları çok sever. Altın güvensiz ortamı çok sever. Dünya genelinde düzgün giden bir şey yok. Bunun içinde altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz. Altın fiyatları yükselecektir. Vatandaşlarımız altın yatırımını günü birlik düşünmesin. Vatandaşlarımız altın alayım yarın para kazanayım düşüncesine kapılmasın büyüklerimizin söylediği gibi altın yastık altı yatırımıdır.2015-2016 yıllarındaki altın fiyatları şu anki altın fiyatları kıyasladığımızda yüzde 500’lük artış görülmüştür. 2015-2016 yıllarında altının gram fiyatı 100 TL iken şimdi 500 TL civarındadır. Bizlerin kesin olarak altının çıkması veya düşmesini bilmemiz imkanı yoktur. Bakarsınız Dünya geneli bir olay olur altın fiyatları çıkar düşer. Bizler sadece tahmin ederiz. Şunu da söyleyebilirim tahminlerimde hiç yanılmadık. Çünkü altının sevdiği ortamları çok iyi biliyoruz. Yatırımcılara kesinlikle şunu öneriyorum altın yatırımından kaçmasınlar. Vatandaşlarımız altın alacaksa 6 ay 1 yıl beklemesi lazım”.