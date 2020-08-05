Altın yeniden rekor seviyede  

Uluslararası piyasalarda ons altın 2 bin doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

İç piyasada gram altın 460 lira olurken çeyrek altın 755 liraya ulaştı. Altın rekorlara doymuyor. Ons altın fiyatı 2 bin 30 dolara ulaştı. Bu yükseliş iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın yurt içinde 460 liraya çıktı. Çeyrek altın fiyatı ise 755 lira oldu. Dolar/TL paritesindeki hareketinin iç piyasadaki fiyat oynamalarına etkisi izleniyor. Dolar şu sıralarda 6,94 liradan işlem görüyor.