‘Altılı masanın altında olanlar üste çıktı, masanın sahibi oldu’

AK Parti Elazığ 1. Sıra milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol keleş, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam etti. Prof. Dr. Erol Keleş, bu kapsamda TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü,TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğü, Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü DSİ 12. Sondaj Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum yöneticileri ve personelini selamladı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Prof. Dr. Erol Keleş, ayrıca sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti. Prof. Dr. Erol Keleş,Türkiye Emekliler Derneği, S.S Elazığ Pancar Kooperatifi, Bakır Madenliler Yardımlaşma ve Dayanışma derneği, Sivriceliler Derneği, Palu Kültür ve Dayanışma derneği MÜSİAD Elazığ Şubesini ziyaret ederek STK yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi, seçimlerin önemini anlatarak destek istedi.

Prof. Dr. Erol Keleş, yoğun geçen seçim programı kapsamında, Ataşehir mahallesi ve Yazıkonak beldesinde vatandaşlarla buluştu.

Prof. Dr. Erol Keleş, Baskil ilçesinde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Elazığ şube Başkanlığında seçimlere dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, “ “Önümüzde gerçekten çok önemli bir seçim var. Bütün seçimler önemli ve değerli ama bu seçim geldiğimiz noktada Türkiye’nin beka seçimi olarak görünüyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum; Biz süreci çok yakından takip ediyoruz.Gerek Elazığ siyaseti gerekse Türkiye siyasetini yakinen takip ediyoruz. Bu takip sürecinde kurulan bir masa, bu masanın etrafında olanlar şu anda bakıyorum 6’lı masa dedikleri kişilerden şu anda çok fazla kişiyi görmüyorum. Ama masanın ortakları artmış durumda. Bir çok ortağı var şu anda. Masanın altında olanlar masanın üstüne çıkmış, masanın sahibi olmuş durumda. Millet ittifakının yapmış olduğu mitinglerin millet ittifakının değil de terör örgütlerinin, terör örgütü olarak görülen ve yandaşlarının bir mitingi gibi görüyoruz. Türk bayrakları yakılıyor. PKK’nın sözcüleri çok farklı açıklamalar yapıyor. Bu tarafta dönüyoruz dış ülkeler, Amerika başkanı Türkiye seçimiyle alakalı yorumlar yapıyor. Avrupa bize demokrasi dersi vermeye çalışıyor. Ekonomist dergisi çok farklı yorumlarla Cumhurbaşkanımızın bu ülkede iktidardan indirilmesi konusunda yorumlar yapıyor. Böyle bir ortamdayız. Peki niye böyle bir ortamdayız? 2000’li yıllardan geriye doğru gittiğimizde 2000’li yıllardan sonra 2023 yılına kadar ne kadar mesafe kat ettiğimizi, neleri başardığımızı çok net olarak görebiliyoruz. Şu anda Türkiye savunma sanayinde geldiği nokta, İHA’ları, SİHA’ları, savaş uçakları, savaş gemileri, füzeleri, enerji konusunda geldiği nokta. Doğalgazı bugün denizden karaya çıkarttık. 2 tane nükleer santrali 2023 yılında tamamlanacak.” diye konuştu.