Altılı masa ve koruması

DEVA partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Eczacı Ahmet Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Yıldız açıklamasında şu ifadelerine yer verildi; Son beş günde altılı masada yaşananlar ve sonuçlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Aziz milletimiz masanın birliğinden sürekliliğinden yana. Aziz milletimize umut olmuş, cumhuriyet tarihinde ilk defa “ortak Akıl, istişare ve mutabakat kültürü ile bir çok renkli çalışma masası oluşturulmuş.ve Aziz milletimizin takdirine mazhar olmuştur. Bu çalışma anlayışı ve çalışma kültürü; sonrası içinde çok kıymetli ve çok değerlidir.

Tüm kesimlerden vatandaşlarımız bunu fark etti. Sonuçları itibariyle de çok önemli çalışmalar ortaya çıktı, gelişmeler kayd edildi.(Güçlendirilmiş Parlamenter sistem, Güçlendirilmiş Anayasa taslağı metni, seçim sonrası geçiş süreci mutabakatı ve diğer konulardaki mutabakat metinleri)Tüm bunlar: Demokrasi, özgürlük insan hakları adalet ve hukuk açısından çok değerli çalışmalar oldu. Daha da önemlisi hepsi milletin gözü önünde açık ve şeffaf olarak çalışıldı ve üretildi. Tüm bu hazırlıkları yapan masa bileşenleri; Daha da ileri sorumluk bilinciyle uygulayıcı kadrolarda yer aldılar. Bu atmosferde Cumhurbaşkanı Adayı ve yardımcılarını belirleyip ilan ettiler. Halkın teveccüh ettiği iki önemli belediye başkanının sonradan sürece katılacaklarını da mutabakat metnine yazdılar.

Bu aşamalardan sonra kim bu birlikteliğe zarar vermeye kalkarsa; milletten çok büyük bir tepki görecektir. Aslında Aziz milletimiz bu masayı emeği ve çalışmaları kendisi koruma altına aldı.Masanın Koruması: Aziz Millerimizdir.

Milletin iradesinin karşısında hiç bir güç duramaz Aziz Milletimizi düştüğü tüm olumsuzluklardan yine kendi iradesi, Kararlılığı ve doğru tercihleri kurtaracaktır” dedi.