Alt geçitte kaza!

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza,merkeze bağlı Çayda Çıra kavşağı Şehit Fatih Celayir altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,M.A idaresindeki 25 AAH 659 plakalı otomobil,S.K idaresindeki 23 ABC 754 otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.