Almanya’dan geldiler koronalı çıktılar

Elazığ’da bir köy daha karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Elazığ Merkeze bağlı Elmapınarı köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köydeki taziye nedeniyle Almanya’dan vatandaşların gelip taziyeye katıldığı öğrenilirken, taziye sonrası Almanya’ya dönen vatandaşlarda koronavirüs tespit edildi. Almanya’ya dönen vatandaşlar da koronavirüs tespit edilince köy genelinde de filyasyon çalışması başlatıldı. Almanya’dan gelen ve taziyeye katılan vatandaşların süreç içerisinde köy genelinde birçok kişi ile görüştükleri öğrenildi.