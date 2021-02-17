Alkollü sürücü kaza yaptı

Sokağa çıkma yasağının olduğu saate kaza.

Elazığ'da akşam saatlerinde Zübeyde Hanım caddesinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağının olduğu sıralarda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki 23 FV 588 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaparken araçta bulunan şahısların ve araç sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.Kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü şekilde ilerlerken kazaya karışan aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar çift şeritten ulaşıma açıldı.