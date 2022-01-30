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Spor

Aliye şampiyon

Spor

Aliye şampiyon

Ukrayna’da yapılan Badminton Olimpiyat eleme puan turnuvasında Türkiye’yi temsil eden 4 sporcu arasında yer alan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Aliye Demirbağ, turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve olimpiyat yolunda önemli bir zafer kazandı.