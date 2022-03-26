Aliye, Polish Open Turnuvası’na iyi başladı  

Elazığ Belediyespor Kulübü Milli Badmintoncusu Aliye Demirbağ, 24 Mart tarihinde Polonya’da başlayan Polish Open Badminton Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası’na katıldı.

Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu milli teniscçi Aliye Demirbağ, Polonya’da yapılan Polish Open Badminton Turnuvası ilk maçında Sırp rakibi Marjia Sudimac'ı 2-0 mağlup etti.

2024 yılında Paris’te gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları’na puan verecek turnuvada ülkemizi ve Elazığ'ı temsil eden milli sporcu Aliye Demirbağ, ilk maçında Sırp rakibi Marjia Sudimac ile karşılaştı. Türkiye saati ile bugün 14:50’de oynanan karşılaşmada başarılı sporcu rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Milli sporcu bir üst turda Mariia Stoliarenko-Huang Ching Ping maçının galibiyle karşılaşacak.

BİR SONRAKİ DURAK FRANSA

Elazığ Belediyespor Kulübü ve milli sporcu Aliye Demirbağ’ın bir sonraki durağı ise Fransa olacak. Başarılı sporcu, 2024 Paris Olimpiyatlarına puan verecek bir diğer turnuva olan Orleans Masters Badminton Olimpiyat eleme puan turnuvasına katılacak. Fransa’nın Orleans kentinde gerçekleştirilecek Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası 29 Mart’ta başlayacak ve 3 Nisan’da sona erecek.