Aliye Demirbağ olimpiyat müsabakaları için Ukrayna’da  

Badminton Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası'nda Türkiye’yi temsil eden dört sporcudan biri olan Elazığ Belediyespor sporcusu Aliye Demirbağ Ukrayna'ya gitti.

Ukrayna'da 26 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak’a kadar devam edecek olan Badminton Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası’nda Türkiye’yi dört sporcu temsil ediyor. Dört sporcu arasında Elazığ Belediyespor sporcularından Aliye Demirbağ da bulunuyor. Tek kadınlarda olimpiyata katılma mücadelesi verecek olan genç sporcu için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan kutlama geldi. Şerifoğulları mesajında, "Türkiye’yi temsil edecek 4 sporcudan birinin kulübümüz sporcusu olmanın gururunu yaşarken, milli badmintoncularımıza olimpiyat yolunda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.