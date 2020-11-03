Alınan krediler nasıl ödenecek’

10 yıla yakındır Kuyumcular Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Fikret Çakmakçı, sektörü ve ilimiz ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çakmakçı; “Halk Bankası kanalı ile kredi kefalet kooperatifleri 50 bin TL faizsiz kredi verdi. Bir de KOSGEB’in 100 bin TL’lik kredisi oldu. Kullanan esnaflarımız oldu, kullanmayan esnaflarımız oldu. Kullanmayan esnaflarımız inanın ki devlete yardımcı olmak amacıyla kullanmadı. Yoksa bu hak herkese verilmişti. Herkes kullanabilirdi. Ben şahsım olarak söyleyeyim benim ihtiyacım yok Allah’a şükür, ihtiyacı olan esnafımız alsın dedim. En büyük sorun krediler alındı, kredilerin ödeme günü geldi ama bu krediler nasıl ödenecek. Bizlerde şartları uyan tüm esnaflarımız kredi aldı. Kredi kullanan esnafımız zengin bir kesim değil sonuçta ihtiyacı olan kullandı. Ama bu süreçte para kazanamadı. Para kazanamayınca krediyi ödeyecek durum ortaya çıkmadı. Devletimizden şunu talep ediyoruz: Ya bu kredileri ertelesinler, ya da Giresun’daki gibi sel felaketinde zarar gören esnafa yaptıkları gibi kredileri hibe şekline getirsinler. Çünkü Elazığ’ın en büyük etkisi deprem ve virüstür. Elazığ diğer illerden bu konuda en büyük olumsuzluğu depremdir. Devletimizden artı bir talebimiz yok her tarafa nasıl yapılıyorsa geçmiş yıllarda deprem görmüş illere nasıl bir destek verilmişse bizde ilimize istiyoruz. Biz üvey evlat değiliz. Devlet bizim babamızsa, baba evlatlar arasında ayrım yapmaz. Giresun’a ne uyguluyorsa Elazığ’a onu uygulasın, Elazığ’a ne uyguluyorsa diğer şehirlere de onu uygulasın. Biz ayrıcalık istemiyoruz eşitlik istiyoruz. Hükümetimiz ve vekillerimiz elinden geleni yapıyorlardır. Ama görüyoruz ki Giresun farklı bir kategoriye konulduğunu görüyoruz”.