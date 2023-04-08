Ali Özcan Elazığlılarla bir araya geldi

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Ali Özcan Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşla bir araya gelerek destek istedi.

14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde Elazığ’dan bağımsız aday olduğunu açıklayan ve il seçim kuruluna müracaat eden Ali Özcan, Cumhuriyet Meydanın Vatandaşlarla bir araya geldi.

Meydanda kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Ali Özcan, Davul Klarnet Eşliğinde Elazığ Halayı çekti.

“ELAZIĞ’IN ÖZ EVLADIYIM”

Daha önceki seçimlerde de Elazığ’dan milletvekili adayı olduğunu anımsatan Bağımsız Milletvekili Adayı Ali Özcan, Elazığ’ın öz evladı olduğunu söyleyerek: “biz o gün seçilmedik diye sizinle olan bağımız mı bitecek? Hayır. Seçilelim seçilmeyelim ama asla benim Elazığlımı kimse elimden alamaz ben Elazığlıyım! Hem de Elazığ’ın öz evladıyım. Orada burada dolanıp bürokraside Elazığ’a bile gelmeyen, ailesinin bile tüten ocağı olmayanlar kendini buranın öz evladı olarak tanıtacaklar öyle mi? Hayır. Burada doğup büyüyeceksin. Senin izin olacak burada hatır izin gönül izin olacak. Bunlar yok ama devletin gücüyle gel burada ben Elazığlıyım de öyle mi? Deme deme… Elazığlı başka bir şey.” Dedi.

28. dönemde vatandaşlardan takdiri ile mecliste yer alıp hizmet etmek istediğini söyleyen Ali Özcan, Elazığlılar’ın kendisine destek vereceğine inandığını belirterek: “halktan yetki almak istiyorum bugün burası halk meydanı sizler Elazığ’ı temsil ediyorsunuz. Demokrasi meydanında karar verildiğinde bana yürü dediklerinde yürümeyen Ali Özcan namerttir. Genel başkanların belirlediği milletvekilleri kendisine ve vicdanına ters gelse bile genel başkanları aşma imkanları var mıdır? Yok. ama ben halktan yetki almışsam, halkın iradesiyle milletvekili olmuşsam benim sorumluluğum size aittir. Sizinle vereceğim karara Allah’tan başka kimse müdahale edemez. Bakın görün milletvekilliği nasıl, halk meclisi nasıl, öyle tek tek görüşerek… demeyeceğim, sizler anladınız. Milletvekilliği koltuğundan, cumhurbaşkanlığı koltuğuna kadar kim olursa olsun siyasetten ve siyasetin verdiği koltuktan kimse zenginleşmeyecek. Size söz veriyorum. Bundan sonra Elazığ’a seçilen bende seçilsem veya seçilmesem bu meydanda söz veriyorum koltuğumdan zenginleşmem. Bunu düşünen veya yapan insandan sonunu ben halledeceğim korkusuz bir şekilde cevabını ben vereceğim.” İfadelerini kullandı.

Genel Başkanlar karşısında eğilmeyeceğini söyleyen Ali Özcan, Elazığ’ın sorunlarının çözümleri için mücadele edecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Özcan: “ben genel başkanlara, genel merkezlere eğilmem. Örgütüme, teşkilatıma ceket iliklerim, ben size, halkıma, gardaşlarıma, gakgolarıma, bacılarıma helede gençlerime diz çökerim. Size diz çöken milletvekili sizin için, haklarınız için, Elazığ için, eğitimi için, işi için size diz çöken adam eğer yapmazsa ona ayağa kalkan gücü ve kudreti olan bir Ali Özcan var yanınızda emrinizdeyim, saygılar sunuyorum.” Dedi.