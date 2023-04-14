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SİYASET

Ali Özcan, CHP için bağımsız adaylıktan çekildi

SİYASET

Ali Özcan, CHP için bağımsız adaylıktan çekildi

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için Elazığ’da bağımsız aday olan Ali Özcan, CHP’nin Elazığ Milletvekili ve aynı zamanda 28. Dönem Milletvekili adayı gösterilen Gürsel Erol lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol ile 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve 28. Dönem Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Ali Özcan CHP İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında 28. bağımsız aday olan Ali Özcan adaylıktan resmi olarak çekildiğini açıkladı. Özcan, Milletvekili Erol’un güçlü aday olduğunu belirterek, Milletvekili Erol’a destekleyeceklerini belirtti.