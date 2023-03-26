Algı operasyonlarına itibar etmeyiniz

İlimizde yayın yapan ve yayın politikası tamamen çirkeflik, yalan ve menfaat üzerine kurulu olan sözde yayın kuruluşunun Sayın Ali Özcan’ın milletvekili adaylığına ilişkin yaptığı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

İlimizde yayın yapan ve menfaat sağladığı yerlere hizmet eden aldığı bedel karşılığında kalemini oynatanların, Sayın Ali Özcan’ın milletvekili adayı olmayacağı yönündeki iddiaları tamamen yalan ve algı operasyonudur. Sayın Ali Özcan durduğu noktadan bir adım dahi geri adım atmamıştır. Sayın Ali Özcan, ön seçim yapılması halinde CHP’den aksi durumda ise bağımsız olarak Elazığ ‘ın Milletvekili adayıdır.

Yalan İddialarda Bulunanların Kime Hizmet Ettiği Halkımızın Malumudur

Elazığ’da herkesin malumu olan yayın kuruluşu menfaat sağladığı ve ücretini aldığı efendileri için kalem oynatmaktadır. Bu sözde yayın kuruluşu efendilerinin sesi olan yayın anlayışı ile yalan yazmaya devam etmektedir. Hangi merkezden emir aldıkları belli olan bu sözde yayın kuruluşunun itibar suikastları ile kime hizmet ettiği herkesin malumudur. Halkımızdan bu sözde yayın kuruluşunun yalanlarına itibar etmemesini beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

Sayın Ali Özcan Kesin Olarak Milletvekili Adayıdır

Elazığ kamuoyunu algı operasyonları ve yalan haberler ile yanıltmaya çalışan sözde yayın kuruluşlarına karşı uyanık olmaya davet ediyoruz. Tamamen algı operasyonu yapan bu sözde yayın kuruluşunun Sayın Ali Özcan ‘ın milletvekili adaylığı ile ilgili iddiaları tamamen yalandır. Bu yayın kuruluşu aldığı üç beş kuruşa kalem oynatmaktadır. Sayın Ali Özcan 9 ay önce ifade ettiği noktadan bir adım dahi geri adım atmamıştır. Bu noktada Sayın Ali Özcan, Elazığ halkı ile yaptığı istişareler sonrasında, Elazığ Halkının yoğun talepleri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir ön seçim gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin aksi halde Elazığ’ın kesin olarak Bağımsız Milletvekili adayıdır. Bu vesile ile Sayın Ali Özcan ‘ın, milletvekili adaylığı ile ilgili bütün hazırlıklarını tamamladığının ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde adaylığını açıklayacağının tüm Elazığ kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.