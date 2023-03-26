SİYASET
Giriş Tarihi : 26-03-2023 20:33

Algı operasyonlarına itibar etmeyiniz

İlimizde yayın yapan ve yayın politikası tamamen çirkeflik, yalan ve menfaat üzerine kurulu olan  sözde yayın kuruluşunun Sayın  Ali Özcan’ın  milletvekili adaylığına ilişkin yaptığı yorumlar  gerçeği yansıtmamaktadır.

Algı operasyonlarına itibar etmeyiniz

İlimizde yayın yapan ve menfaat sağladığı yerlere hizmet eden aldığı bedel karşılığında kalemini oynatanların,  Sayın Ali Özcan’ın  milletvekili adayı olmayacağı yönündeki iddiaları tamamen  yalan ve algı operasyonudur. Sayın Ali Özcan  durduğu noktadan bir adım dahi geri adım atmamıştır. Sayın  Ali Özcan,  ön seçim yapılması halinde CHP’den aksi durumda ise  bağımsız olarak  Elazığ ‘ın Milletvekili adayıdır.

Yalan İddialarda Bulunanların  Kime Hizmet Ettiği Halkımızın Malumudur

Elazığ’da herkesin malumu olan yayın kuruluşu  menfaat sağladığı ve ücretini aldığı efendileri için kalem oynatmaktadır. Bu sözde yayın kuruluşu efendilerinin sesi olan yayın anlayışı ile yalan yazmaya devam etmektedir.  Hangi merkezden emir aldıkları belli olan bu  sözde yayın kuruluşunun  itibar suikastları ile  kime hizmet ettiği herkesin malumudur. Halkımızdan bu sözde yayın kuruluşunun  yalanlarına itibar etmemesini beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

Sayın Ali Özcan  Kesin Olarak Milletvekili Adayıdır

Elazığ kamuoyunu  algı operasyonları ve yalan haberler  ile yanıltmaya  çalışan   sözde yayın kuruluşlarına karşı uyanık olmaya davet ediyoruz.  Tamamen algı operasyonu yapan bu sözde yayın kuruluşunun Sayın Ali  Özcan ‘ın  milletvekili adaylığı ile ilgili iddiaları tamamen yalandır.  Bu yayın kuruluşu aldığı üç beş kuruşa kalem oynatmaktadır. Sayın Ali Özcan 9 ay önce ifade ettiği noktadan bir adım dahi geri adım atmamıştır. Bu noktada Sayın Ali Özcan, Elazığ halkı ile yaptığı istişareler sonrasında,   Elazığ Halkının yoğun talepleri  doğrultusunda   Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir ön seçim gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin aksi halde Elazığ’ın  kesin olarak  Bağımsız Milletvekili adayıdır.  Bu vesile ile Sayın Ali Özcan ‘ın, milletvekili adaylığı ile ilgili bütün hazırlıklarını tamamladığının  ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde adaylığını  açıklayacağının tüm Elazığ kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.

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