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Asayiş

Alex’ uyuşturucuya geçit vermedi

Asayiş

Alex’ uyuşturucuya geçit vermedi

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli bir araçta detektör köpeği ‘Alex’ ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.