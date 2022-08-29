Olay, merkez Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolun ortasında duran sürücü kendini dışarı attı. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler, araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç tam olarak alev almadan kısa süre içerisinde söndürüldü.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-08-2022 11:16
Alev alan aracı sürücüler söndürdü
Elazığ’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.
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